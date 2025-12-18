Incidente sulla Settevene Palo a Bracciano tra due auto | un morto e una ferita grave

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio lungo via Settevene Palo Secondo Tronco a Bracciano, coinvolgendo due auto. L’impatto ha avuto conseguenze tragiche, con un morto e una persona ferita gravemente. Le autorità sono intervenute immediatamente sul luogo dell’incidente, che ha causato disagio e preoccupazione nella comunità locale. Continueranno le indagini per chiarire le cause di questo drammatico evento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.