Incidente sulla Settevene Palo a Bracciano tra due auto | un morto e una ferita grave
Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio lungo via Settevene Palo Secondo Tronco a Bracciano, coinvolgendo due auto. L’impatto ha avuto conseguenze tragiche, con un morto e una persona ferita gravemente. Le autorità sono intervenute immediatamente sul luogo dell’incidente, che ha causato disagio e preoccupazione nella comunità locale. Continueranno le indagini per chiarire le cause di questo drammatico evento.
Un morto e una ferita è il bilancio dello scontro di oggi pomeriggio lungo via Settevene Palo Secondo Tronco a Bracciano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
