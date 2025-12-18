Incidente sulla provinciale ad Airuno | soccorse due donne

Stamattina alle 6, un incidente ha coinvolto due donne lungo la provinciale di Airuno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento, mentre le condizioni delle coinvolte verranno valutate dai medici. Un episodio che si aggiunge a una serie di eventi sulla stessa strada, preoccupando residenti e automobilisti.

Un altro incidente lungo la strada provinciale che attraversa Airuno. L'ultimo sinistro in ordine di tempo è avvenuto questa mattina, giovedì 18 dicembre alle ore 6.45, lungo la Sp72, a poca distanza dalla rotonda per via F.lli Kennedy. Nello schianto tra due auto sono rimaste coinvolte due donne.

