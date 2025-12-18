Incidente sulla A4 traffico in tilt | 4 chilometri di coda

Grave incidente sulla A4 Milano-Brescia, poco prima delle 17:30, ha causato una lunga coda di 4 chilometri tra l’allacciamento con la A51 Tangenziale Est e lo svincolo di Cavenago. Due auto sono rimaste coinvolte in un impatto che ha provocato disagi significativi al traffico, creando rallentamenti e blocchi sulla carreggiata. Le autorità sono sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Brutto incidente oggi, 18 dicembre, poco prima delle 17:30 sulla A4 Milano Brescia. Tra l'allaccio della A51 Tangenziale Est e lo svincolo di Cavenago due auto sono andate a sbattere.Come specificato anche dal sito di Autostrade per l'Italia si ravvisano 4 chilometri di coda dal km 144 in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Incidente sull'Autostrada A4 manda il traffico in tilt: coda di cinque chilometri Leggi anche: Incidente in tangenziale a Milano manda il traffico in tilt: coda di 6 chilometri Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Doppio incidente sulla A4, allertato anche l'elisoccorso: traffico in tilt; Verona, scontro tra due auto in A4: morta una donna di 61 anni, due feriti. Traffico in tilt, autostrada chiusa; Scontro tra due vetture sulla autostrada A4 a Verona Sud: un morto e traffico in tilt; Incidente tra due auto sulla autostrada A4: 61enne morta sul colpo, due persone ferite. Lunghe code e traffico in tilt. Incidente sull'Autostrada A4 manda il traffico in tilt: coda di cinque chilometri - Sull'Autostrada A4, in direzione Trieste, si è formata una coda di 5 chilometri tra Monza e Cavenago, per via dello schianto, avvenuto al chilometro 143. milanotoday.it

Scontro tra due vetture sulla autostrada A4 a Verona Sud: un morto e traffico in tilt - Il violento impatto sulla corsia Nord in direzione Milano: una vittima. rainews.it

Incidente tra due auto sulla autostrada A4: 61enne morta sul colpo, due persone ferite. Lunghe code e traffico in tilt - Violento incidente tra due auto: è accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 14 dicembre, lungo l'A4 Venezia - msn.com

Incidente in autostrada A4, schianto tir-furgone tra Rho e la barriera Milano Ghisolfa: un morto

https://www.catanzaroinforma.it/cronaca/2025/12/18/sellia-marina-incidente-al-semaforo-in-localita-feudo-traffico-rallentato/397304/ - facebook.com facebook

#Viabilità | #Incidente | A1 AGGIORNAMENTO Traffico NON più Bloccato Terminate le code tra Orvieto e OrteRoma Viabilità ripristinata #Luceverde x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.