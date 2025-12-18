Incidente sul lavoro | in ospedale un operaio di 26 anni di un’azienda dell’Aretino

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nello stabilimento Colacem di Rassina, nel comune di Castel Focognano, in provincia di Arezzo. Un operaio di 26 anni è rimasto coinvolto, alimentando nuovamente le preoccupazioni sulla sicurezza negli ambienti lavorativi locali. La scena dell’incidente ha suscitato attenzione e richiami alla tutela dei lavoratori, mentre le autorità sono intervenute per accertare le cause e garantire le misure di sicurezza necessarie.

CASTEL FOCOGNANO – Torna l’allarme sicurezza nei luoghi di lavoro in provincia di Arezzo. Nella mattinata di ieri (17 dicembre) un incidente si è verificato all’interno dello stabilimento Colacem di Rassina, nel comune di Castel Focognano. Il bilancio è di un giovane operaio di 26 anni trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. L’allarme al servizio di emergenza 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato poco dopo le 8,30. Secondo una prima ricostruzione, il giovane lavoratore sarebbe rimasto vittima di un violento trauma da schiacciamento agli arti, provocato con ogni probabilità da un macchinario o da materiale pesante presente all’interno del sito industriale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Incidente sul lavoro nel Milanese, rimane schiacciato operaio di 62 anni: è morto Vito Sansanelli Leggi anche: Napoli, incidente sul lavoro a Chiaia: muore in ospedale operaio di Melito La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nova Milanese, incidente sul lavoro: operaio di 28 anni cade da 3 metri; Incidente sul lavoro, grave operaio 26enne; Grave incidente sul lavoro, operaio viene travolto da un portone basculante: in azione i soccorsi, 51enne elitrasportato in ospedale; Operaio precipita da dieci metri mentre lavora su un tetto: trasportato in ospedale in codice rosso. Operaio grave dopo un infortunio in cementificio - CASTEL FOCOGNANO: Il lavoratore è stato soccorso in codice rosso e trasferito d'urgenza in ospedale. toscanamedianews.it

Grave incidente sul lavoro, operaio viene travolto da un portone basculante: in azione i soccorsi, 51enne elitrasportato in ospedale - Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Castelnuovo, in Valsugana: un operaio di 51 anni è stato travolto da un basculante ed è stato elitrasportato in ospedale. ildolomiti.it

Incidente sul lavoro, grave operaio 26enne - L’uomo, un operaio di 26 anni, è stato immediatamente soccorso ... teletruria.it

Trezzano, operaio grave in ospedale dopo incidente sul lavoro

Incidente sul lavoro nella notte: ferito 62enne di Capistrello https://www.terremarsicane.it/incidente-sul-lavoro-nella-notte-ferito-62enne-di-capistrello/ #Attualità #Capistrello #Cronaca #Ultimora - facebook.com facebook

Incidente sul lavoro a Gianturco, c'è un indagato - Le immagini della videosorveglianza fondamentali per fare luce sulla dinamica della tragedia in cui ha perso la vita Giacomo Burtone @TgrRai x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.