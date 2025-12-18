Incidente stradale | maxi scontro tra quattro automobili in galleria

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 18 dicembre, all’interno della galleria Spoleto-Sant’Anatolia di Narco. Quattro automobili sono rimaste coinvolte in un maxi scontro, creando momenti di paura e disagi sulla strada. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei mezzi e dei passeggeri coinvolti.

© Ternitoday.it - Incidente stradale: maxi scontro tra quattro automobili in galleria Incidente nel tardo pomeriggio di oggi - giovedì 18 dicembre - all'interno della galleria Spoleto-Sant'Anatolia di Narco. Nel sinistro sono rimaste coinvolte ben quattro autovetture.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Spoleto, che hanno provveduto a estrarre i feriti dai veicoli e a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Incidente stradale, scontro tra 4 auto nella galleria: feriti estratti dai Vigili del Fuoco di Spoleto Leggi anche: Incidente stradale a Foggia, scontro tra quattro auto in via Conte Appiano: sei persone ferite Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Incidente sulla Pontina: maxi tamponamento tra quattro tir, code chilometriche e traffico bloccato; Scontro tra auto nel tunnel della Secante, una finisce ruote all'aria: una persona liberata dall'abitacolo; Incidente a Torino Centro: scontro tra auto e bus, il mezzo pubblico finisce contro una vetrina; Rocambolesco incidente in via Lucera: Fiat Panda schiacciata tra due auto dopo l'impatto. Incidente a Bracciano, scontro tra due auto: morto un uomo - La vittima, al volante di una Fiat Panda, si è scontrata contro una Lancia Ypsilon condotta da una donna di 66 anni, che è stata ... romatoday.it

L’impatto è stato terribile, devastante le conseguenze dell’incidente - Un grave incidente stradale a Bracciano ha causato la morte di un uomo e ferite critiche a una donna. bigodino.it

Maxi carambola all'incrocio: tra i veicoli coinvolti anche un'ambulanza - Secondo le prime ricostruzioni, come riporta TerraNostra News, due utilitarie si sarebbero scontrate; nella dinamica è rimasta coinvolta anche un’ambulanza, che avrebbe impattato contro un’auto in ... napolitoday.it

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo via Settevene Palo nel Comune di Bracciano vicino Roma facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.