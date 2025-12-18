Incidente probatorio | che cosa è e come funziona la procedura ora applicata al caso di Garlasco

L’incidente probatorio rappresenta una fase cruciale nel procedimento penale, volta a raccogliere elementi di prova prima del dibattimento. Recentemente, questa procedura è stata applicata nel caso di Garlasco, con l’udienza conclusa senza rinvii da parte del gip Daniela Garlaschelli. Scopriamo come funziona questa procedura e quali sono le sue implicazioni nel contesto giudiziario attuale.

Garlasco, oggi l'incidente probatorio: Stasi in aula. Cosa può cambiare per Sempio: il Dna, le impronte, le tracce, cosa succederà in aula - C'è anche Alberto Stasi oggi in aula per l'incidente probatorio sul caso Garlasco. msn.com

Si chiude l’incidente probatorio e le difese portano in aula le relazioni finali. I risultati della perizia potranno essere utilizzati in un eventuale nuovo processo - facebook.com facebook

È il giorno dell’ultimo atto, nell'aula del tribunale di Pavia, per l'incidente probatorio sul delitto di #Garlasco. Gli esperti si confrontano soprattutto sul Dna maschile estrapolato dalle unghie di due dita di una mano di Chiara Poggi, ritenuto compatibile con quello x.com

