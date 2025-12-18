Incidente nel tarantino | morto 23enne Era un allievo maresciallo della Marina militare

Tragico incidente nel Tarantino: un giovane di 23 anni, allievo maresciallo della Marina militare, ha perso la vita in un violento scontro tra auto e moto tra San Giorgio Ionico e Roccaforzata. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma il dolore per la perdita di una vita giovane e promettente si fa sentire nella comunità. Un dramma che scuote l’intera zona e lascia un vuoto incolmabile.

Scontro in serata, per cause da dettagliare. Impatto fra un’auto e una moto in un tratto di strada fra San Giorgio Ionico e Roccaforzata. Ha perso la vita il conducente della motocicletta, 23 anni, originario di Roccaforzata e allievo maresciallo della Marina militare..       L'articolo Incidente nel tarantino: morto 23enne Era un allievo maresciallo della Marina militare proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

