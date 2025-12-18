Incidente mortale sulla Telesina il Comitato SoS 372 | Basta annunci Anas dica quando partono i lavori

Un tragico incidente sulla Telesina riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza e sui tempi di intervento. Il Comitato S.o.S. 372 chiede chiarimenti urgenti e un intervento immediato da parte di Anas, affinché siano comunicati pubblicamente i dettagli sui lavori programmati. La situazione resta critica, e la comunità attende risposte chiare per evitare altre tragedie.

© Anteprima24.it - Incidente mortale sulla Telesina, il Comitato S.o.S. 372: “Basta annunci, Anas dica quando partono i lavori” Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comitato “S.o.S. 372 Benevento Caianello”: “Il Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello, in relazione all’incidente mortale avvenuto questa mattina in cui ha perso la vita un giovane di appena ventidue anni, nell’esprimere vicinanza alla famiglia della vittima, chiede all’Anas S.p.A. di fare chiarezza sull’inizio dei lavori per il raddoppio della S.S. 372. È evidente che il tempo degli annunci, fatti e puntualmente disattesi, è finito! Questa lunga attesa, che dura da oramai circa trent’anni, non è più tollerabile, non è possibile continuare ad assistere impotenti a tragici eventi come quello di oggi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Nuova Statale 16 al palo: "Basta parole, ora i fatti. Anas dica quanto investirà e quando inizierà i lavori" Leggi anche: SS 372 Telesina, il cantiere diventa laboratorio di alta formazione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Scontro auto - camion sulla Telesina: un morto; Scontro auto - camion sulla Telesina: un morto - FOTO. Le foto dell'incidente mortale di questa mattina sulla Telesina (ilmattino.it) - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.