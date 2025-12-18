Incidente a Recanati terribile schianto durante il sorpasso | 3 auto coinvolte un morto

Un grave incidente stradale si è verificato a Recanati, coinvolgendo tre veicoli durante un sorpasso. L’impatto ha avuto conseguenze tragiche, portando alla perdita di una vita umana. La scena, agricola e improvvisa, ha sconvolto la comunità locale. Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e garantire la sicurezza sulle strade della zona.

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Recanati, terribile schianto durante il sorpasso: 3 auto coinvolte, un morto Recanati (Macerata), 18 dicembre 2025 – Un uomo di sessant’anni è morto in un terribile incidente stradale a Recanati. Lo schianto si è verificato in contrada Addolorata, in un tratto in rettilineo di via Don Mariano Capecci: sono rimaste coinvolte tre auto, una delle quali è stata disintegrata dallo schianto. Secondo i primi accertamenti della polizia locale di Recanati, l ’incidente si sarebbe verificato durante un sorpasso. Una Bmw (procedeva da Recanati verso valle) avrebbe superato una Fiat 500 X, urtandola in fase di rientro nella sua corsia; poi poi nello schianto è stata coinvolta una terza auto (un’Alfa Romeo 147), che procedeva in direzione opposta, verso Recanati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: “Ci sono bambini piccoli”. Terribile incidente in superstrada, diverse auto coinvolte: corsa delle ambulanze Leggi anche: Tragico incidente sul viale Kennedy, coinvolte due auto: un morto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Recanati, tremendo schianto tra tre auto: muore un uomo di 60 anni, alcuni feriti - Incidente mortale questa mattina a Recanati in contrada Addolorata dove verso le 10. corriereadriatico.it

Recanati, tremendo schianto tra tre auto: muore un uomo, alcuni feriti - Incidente mortale questa mattina a Recanati in contrada Addolorata dove verso le 10. corriereadriatico.it

PORTO RECANATI - L'incidente è avvenuto intorno alle 18,30 di oggi. Il conducente soccorso dal 118, non è grave. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. La via è stata chiusa per i soccorsi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.