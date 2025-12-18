Incidente a Montevarchi Due feriti

Un incidente si è verificato questa mattina a Montevarchi, in via Gramsci, provocando l’intervento immediato dei soccorsi. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza stradale.

© Lanazione.it - Incidente a Montevarchi. Due feriti Arezzo, 18 dicembre 2025 – Momenti di apprensione questa mattina a Montevarchi, dove un incidente stradale ha richiesto l'intervento dei soccorsi in via Gramsci. Due autovetture sono rimaste coinvolte nello scontro, facendo scattare l'attivazione del 118 dell'ASL Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Misericordia di Montevarchi e della Misericordia di Pian di Scò, insieme all'automedica del Valdarno. Presente anche la polizia locale di Montevarchi, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità, e i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza. Nell'incidente sono rimaste ferite una donna di 43 anni e un uomo di 63 anni.

