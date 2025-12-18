Incidente a Mercatello tra auto e moto | centauro in ospedale

Un violento incidente si è verificato a Mercatello sul Lungomare, coinvolgendo un’auto e una moto. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma l’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Un centauro è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

© Salernotoday.it - Incidente a Mercatello, tra auto e moto: centauro in ospedale Incidente sul Lungomare, a Mercatello: un'auto e una moto, per cause da accertare, si sono violentemente scontrate. Ad avere la peggio, il centauro soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale per le cure del caso. Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per ricostruire la.

