Incidente a Gazoldo degli Ippoliti | van per il trasporto disabili cade in un fosso tre persone finiscono in ospedale

Un incidente si è verificato questa mattina a Gazoldo degli Ippoliti, nel Mantovano, coinvolgendo un van per il trasporto disabili che è finito in un fosso. Tre persone sono state trasportate in ospedale a seguito dello scontro. Restate aggiornati su questa vicenda seguendo le ultime notizie.

Paura nella mattinata di mercoledì 17 dicembre a Gazoldo degli Ippoliti, nel Mantovano, dove tre persone sono state ricoverate dopo un incidente stradale. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Castiglione delle Stiviere e Mantova, fortunatamente senza conseguenze gravissime. Lo schianto lungo la provinciale 17. L'incidente si è verificato poco dopo le 8:30 lungo la Strada provinciale 17, nel tratto di via Postumia. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Piubega, intervenuti per i rilievi, il veicolo avrebbe perso aderenza, finendo nel fossato a lato della carreggiata e andando poi a impattare contro un muretto. Incidente a Gazoldo, furgone per il trasporto disabili esce di strada: tre feriti - Stando alle prima informazioni, un furgone per trasporto disabili dell'Associazione Agorà Onlus di Rivarolo Mantovano è finito fuori strada.

Furgone per trasporto disabili finisce fuori strada lungo la Postumia: tre feriti a Gazoldo degli Ippoliti - GAZOLDO DEGLI IPPOLITI Questa mattina a Gazoldo degli Ippoliti in via Postumia, si è verificata una fuoriuscita autonoma di un furgone per trasporto ... vocedimantova.it

Redazione web Due ambulanze e vigili del fuoco impegnati per l’incidente avvenuto sulla Postumia poco dopo le 8,30. Contusi due passeggeri e la conducente. A Pegognaga due feriti nello scontro tra auto - facebook.com facebook

