Incidente a Fiumicino scontro autobus-macchina su Coccia di Morto | strada chiusa

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Fiumicino, lungo via Coccia di Morto. Uno scontro frontale tra un autobus e un’automobile ha causato la chiusura temporanea della strada, creando disagi nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e assicurare la sicurezza.

Fiumicino, 18 dicembre 2025 – Un incidente frontale tra un autobus e un’automobile si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 18 dicembre, su via Coccia di Morto. Lo scontro ha reso necessaria la chiusura della strada, con pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona. Secondo le prime informazioni, il traffico viene deviato esclusivamente su via del Pesce Luna. Al momento non sono disponibili dettagli sulle cause dell’incidente né sulle condizioni delle persone coinvolte. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. Sul posto sono in corso le operazioni di gestione della viabilità e di messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Incidente mortale ad Arignano: scontro tra autobus con 50 studenti e Bmw, morto il conducente della macchina Leggi anche: Incidente su via Coccia di Morto: traffico rallentato La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Incidente a Fiumicino, scontro autobus-macchina su Coccia di Morto - Secondo le prime informazioni, il traffico viene deviato esclusivamente su via del Pesce Luna ... ilfaroonline.it

Incidente a Coccia di Morto oggi 18 dicembre: scontro frontale tra pullman e auto a Fiumicino - La mattinata di oggi, giovedì 18 dicembre 2025, a Fiumicino, si è spezzata all’improvviso lungo viale di Coccia di Morto. alphabetcity.it

Incidente a Torino Centro: scontro tra auto e bus, il mezzo pubblico finisce contro una vetrina - Un autobus della linea 8 Gtt si è schiantato contro la vetrina della galleria d'arte Mazzoleni in via Cernaia angolo piazza Solferino a Torino nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre 2025. torinotoday.it

Roma - Hanno puntato la pistola contro un ragazzo che si trovava davanti un fast food ad Ostia. A bordo dello scooter rubato hanno poi tentato una rapina a Fiumicino. Intercettati dalle volanti la loro corsa è finita in seguito ad un incidente a bordo del motorino - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.