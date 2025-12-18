Inchieste urbanistica Milano la Cassazione smonta le accuse su Manfredi Catella | Nessun indizio che provi la corruzione

La Cassazione ha smontato le accuse di corruzione che coinvolgevano Manfredi Catella, CEO di Coima, e l’architetto Alessandro Scandurra. Le indagini sull’inchiesta urbanistica di Milano si sono concluse senza trovare alcun elemento che possa provare illeciti o comportamenti illeciti tra le parti. Un nuovo capitolo che mette in luce la trasparenza e l’assenza di prove concrete in un contesto di grande attenzione pubblica.

Non ci sono indizi che provino la corruzione tra l’architetto Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione paesaggio del Comune di Milano, e Manfredi Catella, ceo del colosso immobiliare Coima. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 13 novembre ha dichiarato inammissibile il ricorso dei pm del capoluogo lombardo contro la revoca degli arresti per i due indagati, decisa dal Tribunale del Riesame, nell’ambito delle inchieste sull’urbanistica. Per la Suprema Corte, i «pagamenti eseguiti da Coima per gli incarichi professionali conferiti all’architetto Scandurra» non hanno «costituito una illecita remunerazione per il pubblico ufficiale». 🔗 Leggi su Open.online

