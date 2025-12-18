Inchiesta urbanistica la Cassazione | Nessun indizio di corruzione tra Catella e Scandurra

La Cassazione chiarisce che i pagamenti effettuati da Coima a Scandurra per incarichi professionali non costituiscono corruzione. L'inchiesta urbanistica milanese si conclude senza trovare evidenze di illeciti tra Catella e Scandurra, confermando l'assenza di indizi di corruzione. Una decisione che mette fine a dubbi e speculazioni, sottolineando l'importanza di un'indagine accurata nel rispetto della legalità.

Milano, 18 dicembre 2025 – I "pagamenti eseguiti da Coima per gli incarichi professionali conferiti all'architetto Scandurra" non hanno "costituito una illecita remunerazione per il pubblico ufficiale". Questo è quanto scrive la Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui, il 13 novembre, ha dichiarato inammissibile il ricorso dei pm di Milano nelle indagini sull'urbanistica contro la revoca degli arresti, decisa dal Riesame, per lo sviluppatore immobiliare Manfredi Catella, per l'ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra e per l'imprenditore Andrea Bezziccheri. Per la Suprema Corte è corretta la decisione del Riesame che ha sostenuto che non ci sono "indizi" di corruzione tra Catella e Scandurra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

