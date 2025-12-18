Incentivi a inoccupati e imprese dal Comune oltre 6 milioni

Il Comune di Reggio Calabria lancia due avvisi pubblici con oltre 6,1 milioni di euro per incentivare l’occupazione inclusiva. Finanziamenti provenienti dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 sono destinati a supportare inoccupati e imprese, promuovendo nuove opportunità di lavoro e sviluppo sostenibile nel territorio. Un passo importante per rafforzare l’occupabilità e favorire l’integrazione sociale.

Due avvisi pubblici per l'occupazione inclusiva, con una dotazione finanziaria complessiva di oltre 6,1 milioni (a valere sul PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027), sono stati pubblicati in pre-informazione dal Comune di Reggio Calabria con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità delle. Il primo avviso pubblico, con una dotazione di 2 milioni di euro, prevede la concessione di incentivi in favore delle imprese per l'inclusione nel mondo del lavoro dei soggetti appartenenti alle ...

