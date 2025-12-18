Incendio a Favria le fiamme devastano un cascinale | forte odore nell' aria e alte nuvole di fumo

Un devastante incendio ha colpito Favria nella sera del 17 dicembre 2025, coinvolgendo un cascinale in strada Ghiareto. Le fiamme, alte e imponenti, si sono levate nel cielo, accompagnate da un intenso odore di bruciato e dense nuvole di fumo. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato, ma i danni sono ingenti. La comunità si stringe attorno alla tragedia di un patrimonio agricolo andato in fumo.

Un grande incendio è scoppiato ieri sera, 17 dicembre 2025, a Favria. Dalle 22,30 circa, brucia il cascinale di un’azienda agricola in strada Ghiareto. Le fiamme, visibili anche da altri Comuni, hanno rapidamente interessato gran parte della struttura, con alte colonne di fumo. In tutta la zona. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

