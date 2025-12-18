Incendi Savarino | Chi danneggia l’ambiente sarà perseguito

Savarino ribadisce il suo impegno: chi danneggia l’ambiente sarà perseguito. Quattro persone sono state denunciate alla Procura di Termini Imerese per aver causato tre incendi tra agosto e settembre nella provincia di Palermo. Un intervento deciso per tutelare il territorio e contrastare gli atti dolosi che minacciano l’ecosistema locale. La lotta agli incendi si intensifica, sottolineando l’importanza di preservare la natura e la sicurezza di tutti.

Quattro persone sono state denunciate alla Procura di Termini Imerese per tre incendi divampati tra agosto e settembre nel territorio della provincia di Palermo. A individuare i presunti responsabili è stato il Corpo Forestale della Regione Siciliana, al termine di mesi di indagini condotte.

