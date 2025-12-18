Inaugurazione Bussola vetrata alla Pieve di Arezzo
Sabato 20 dicembre alle ore 11.00 si terrà l'inaugurazione della nuova bussola vetrata al portone principale della Pieve di Arezzo. Un intervento promosso e finanziato dal Rotary Club Arezzo Est, volto a valorizzare il patrimonio storico e architettonico della città. Un momento speciale che unisce tradizione e innovazione, celebrando il patrimonio culturale aretino.
