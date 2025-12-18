Inaugurato a Loro Ciuffenna intervento per preservare la biodiversità del Pratomagno

A Loro Ciuffenna è stato inaugurato un importante intervento di rinaturalizzazione nel massiccio del Pratomagno, volto a tutelare la biodiversità e sostenere le comunità locali. Un progetto che rafforza l'impegno per la salvaguardia dei territori montani, promuovendo un equilibrio tra natura e comunità. Grazie al supporto di Estra, questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per la tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturale dell’area.

© Lanazione.it - Inaugurato a Loro Ciuffenna intervento per preservare la biodiversità del Pratomagno Arezzo, 18 dicembre 2025 – Tutelare i territori montani, preservarne la biodiversità e sostenere le comunità che li abitano: è questo il fulcro dell’intervento di rinaturalizzazione di due aree sul massiccio del Pratomagno realizzato nel comune di Castelfranco Piandiscò (AR), grazie al sostegno di Estra. Il progetto nasce dalla sinergia con la Cooperativa di Comunità Pratomagno, realtà fondata nel 2021 dalla volontà di abitanti e imprese del Valdarno Superiore di contrastare lo spopolamento e l'abbandono di questa dorsale appenninica, che si estende per 30 km tra le province di Arezzo e Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Manca l’energia elettrica a Loro Ciuffenna e Montevarchi Leggi anche: VIDEO | Inaugurato il polo per la biodiversità, via Archirafi diventa il campus del futuro: in arrivo nuovi arredi urbani Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ciuffenna, un tuffo per inaugurare il nuovo percorso lungo il fiume - Inaugurato il primo tratto di un camminamento lungo il torrente Ciuffenna, a Loro Ciuffenna (Ar) recuperato grazie ad un progetto regionale di riqualificazione urbana. lanazione.it Giardino del Nuovo plesso Rosai Caiani inaugurato lo scorso settembre : - recinzioni inadeguate e troppo basse in alcuni punti, tali da permettere ai bambini di raggiungere l’esterno e avvicinarsi alla strada; cancello del nido frequentemente aperto e facilment - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.