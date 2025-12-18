In via Pincherle case senza manutenzione né riscaldamenti | il municipio scrive alla Regione

Le condizioni degli appartamenti in via Pincherle sollevano preoccupazioni e richieste di intervento. Il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, denuncia la mancanza di riscaldamenti e manutenzione, evidenziando una situazione critica che richiede attenzione immediata. La vicenda riaccende i riflettori su questioni di edilizia e diritti degli inquilini, sottolineando l’urgenza di azioni concrete per garantire condizioni di vita dignitose.

“Gli inquilini di via Pincherle sono senza riscaldamento”. La denuncia è del presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, che pochi giorni fa ha svolto un sopralluogo in quegli appartamenti che, nella primavera del 2025, sono tornati al centro delle cronache a seguito della decisione di Ater. 🔗 Leggi su Romatoday.it

