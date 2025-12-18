In Nativitate Domini appuntamento a Rione Mazzini

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Parrocchia Maria SS.ma di Montevergine nel Rione Mazzini di Avellino invita la comunità a due eventi speciali nell’ambito di “In Nativitate Domini”. Un’occasione unica per vivere il Natale tra musica e spiritualità, condividendo momenti di raccoglimento e tradizione. Un percorso di fede e musica che arricchirà il cuore e rafforzerà il senso di comunità in questo periodo di festa.

Immagine generica

La Parrocchia Maria SS.ma di Montevergine, nel Rione Mazzini di Avellino, propone due appuntamenti speciali per accompagnare la comunità al Natale attraverso la musica e il raccoglimento spirituale, nell’ambito dell’iniziativa “In Nativitate Domini”.Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 19.00, è in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Spari e inseguimento, Rione Mazzini sotto assedio: la città dei sogni perduti ostaggio della violenza

Leggi anche: Inseguiti dalla Polizia sparano colpi di pistola: giallo a Rione Mazzini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“In Nativitate Domini”, appuntamento a Rione Mazzini.

In Nativitate Dòmini - Dalla tradizione luterana più antica, chiarissimo il riferimento germanico riformista, alla sperimentazione pura del doppio- ecodibergamo.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.