In Nativitate Domini appuntamento a Rione Mazzini
La Parrocchia Maria SS.ma di Montevergine nel Rione Mazzini di Avellino invita la comunità a due eventi speciali nell’ambito di “In Nativitate Domini”. Un’occasione unica per vivere il Natale tra musica e spiritualità, condividendo momenti di raccoglimento e tradizione. Un percorso di fede e musica che arricchirà il cuore e rafforzerà il senso di comunità in questo periodo di festa.
La Parrocchia Maria SS.ma di Montevergine, nel Rione Mazzini di Avellino, propone due appuntamenti speciali per accompagnare la comunità al Natale attraverso la musica e il raccoglimento spirituale, nell’ambito dell’iniziativa “In Nativitate Domini”.Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 19.00, è in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Spari e inseguimento, Rione Mazzini sotto assedio: la città dei sogni perduti ostaggio della violenza
Leggi anche: Inseguiti dalla Polizia sparano colpi di pistola: giallo a Rione Mazzini
“In Nativitate Domini”, appuntamento a Rione Mazzini.
In Nativitate Dòmini - Dalla tradizione luterana più antica, chiarissimo il riferimento germanico riformista, alla sperimentazione pura del doppio- ecodibergamo.it
In Nativitate Domini Un concerto per entrare nello spirito del Natale attraverso la musica sacra per organo 20 dicembre 2025 ore 18:00 Chiesa di Sant’Angelo, Milano (MM3 Turati) Ingresso libero Un viaggio sonoro che attraversa Bach, Franck - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.