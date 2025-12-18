In Nativitate Domini appuntamento a Rione Mazzini

La Parrocchia Maria SS.ma di Montevergine nel Rione Mazzini di Avellino invita la comunità a due eventi speciali nell’ambito di “In Nativitate Domini”. Un’occasione unica per vivere il Natale tra musica e spiritualità, condividendo momenti di raccoglimento e tradizione. Un percorso di fede e musica che arricchirà il cuore e rafforzerà il senso di comunità in questo periodo di festa.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.