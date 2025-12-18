In Italia 390mila nuove diagnosi di tumori nel 2025 mortalità diminuita del 9% in 10 anni

Nel 2025, si prevedono circa 390mila nuove diagnosi di tumori in Italia, mantenendo una stabilità rispetto all’anno precedente. Nonostante questa cifra, la mortalità si è ridotta del 9% negli ultimi dieci anni, segnando progressi importanti nella lotta contro il cancro e nella qualità delle cure offerte.

© Agi.it - In Italia 390mila nuove diagnosi di tumori nel 2025, mortalità diminuita del 9% in 10 anni AGI - Sono stimate in circa 390mila le nuove diagnosi di tumori in Italia nel 2025, un numero che si traduce in una sostanziale stabilità rispetto allo scorso anno (390.100 nuove diagnosi), anzi con una tendenza alla diminuzione vista la progressiva riduzione dei casi di cancro accertati negli uomini. Si tratta di un trend definibile 'ottimistico', pur nella drammaticità della parola cancro, a cui si somma un complessivo calo del 9% dei decessi oncologici negli ultimi 10 anni, e questo calo è ancora più evidente nelle neoplasie del polmone (-24%) e del colon-retto (-13%). È la fotografia che ci consegna il volume ' I numeri del cancro in Italia 2025 ', presentato oggi in una conferenza stampa a Roma, a Palazzo Baldassini, alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci. 🔗 Leggi su Agi.it Leggi anche: Tumori, Aiom: "In E. Romagna 28.900 nuove diagnosi l'anno, vaccinare tutti i pazienti" Leggi anche: Tumori in Campania: 35mila nuove diagnosi l’anno. Gli oncologi: “I pazienti devono essere vaccinati” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. In Italia 390mila nuovi casi di cancro nel 2025. Sopravvivenza migliore della media Ue, ma siamo scarsi in prevenzione - Troppo diffusi gli stili di vita poco sani e 10 milioni di persone rifiutano gli inviti a fare esami gratuiti per la diagnosi ... corriere.it

