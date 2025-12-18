In Fiera il grande mercatino di C' era una volta | nel weekend in mostra anche i giocattoli d' epoca
Nel fine settimana in Fiera torna la mostra mercato "C'era una volta" dedicata al mondo dell'antiquariato. Per l'occasione andrà in scena anche il salone speciale "Giochi e giocattoli antichi". Fra i pezzi presenti, ci saranno tricicli e automobiline a pedali degli anni Trenta e degli anni.
