In Fiera il grande mercatino di C' era una volta | nel weekend in mostra anche i giocattoli d' epoca

Nel fine settimana in Fiera torna la mostra mercato "C'era una volta" dedicata al mondo dell'antiquariato. Per l'occasione andrà in scena anche il salone speciale “Giochi e giocattoli antichi”. Fra i pezzi presenti, ci saranno tricicli e automobiline a pedali degli anni Trenta e degli anni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: In Fiera è tempo di "C'era una volta", nel weekend focus su libri d'epoca e stampe rare

Leggi anche: In Fiera torna "C'era una volta" con un salone dedicato a monete e francobolli d'epoca

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

East Market, Pink Floyd e Artigiano in Fiera: gli eventi del weekend a Milano; Castelleone Antiquaria: Christmas Edition; Nel weekend torna la fiera di Santa Lucia, 350 bancarelle in centro città. Ecco come cambia la viabilità; Mercatini e divertimento ad Arezzo. Dal Prato a piazza Grande immersi tra luci e attrazioni.

Artigiano in Fiera, la 30edizione edizione trasforma Milano nel più grande mercato del mondo - 800 espositori e culture senza confini: al via a Fiera Milano Rho la kermesse internazionale dedicata al saper fare, all’identità ... affaritaliani.it