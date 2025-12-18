In Colombia l'educazione al rispetto degli animali arriva a scuola | approvata la Ley Empatía

In Colombia, l’educazione al rispetto degli animali fa un passo avanti importante con l’approvazione della “Ley Empatía”. Questa legge introduce nelle scuole d’obbligo programmi dedicati alla protezione degli animali e alla conservazione della biodiversità, promuovendo empatia e consapevolezza tra i giovani. Un’iniziativa che mira a costruire una cultura di rispetto e responsabilità verso tutte le forme di vita, favorendo un futuro più compassionevole e sostenibile.

Scuola, il plauso di Biancofiore a Valditara: “Bene l'educazione civica su rispetto animali” - La senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civica d’Italia, NM, MAIE, applaude all’ultima iniziativa del ministro Valditara ... iltempo.it

Frassinetti, in linee educazione civica anche rispetto animali - Nelle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo e le Linee guida per l'educazione civica in cui si richiamano i temi dell'educazione al rispetto, dell'empatia e della parità di genere, "ho fatto ... ansa.it

