In caso di rigori sarà Milinkovi?-Savi? contro Maignan Gazzetta

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista di un possibile spareggio ai rigori tra Napoli e Milan, l’attenzione si concentra su Milinkovic-Savic e Maignan. La Gazzetta dello Sport si domanda: cosa potrebbe succedere se la partita si decidesse ai calci di rigore, visto che i supplementari non sono previsti? Un dilemma che accende l’attesa e il dibattito tra tifosi e appassionati.

in caso di rigori sar224 milinkovi savi contro maignan gazzetta

© Ilnapolista.it - In caso di rigori sarà Milinkovi?-Savi? contro Maignan (Gazzetta)

Milinkovic-Savic per il Napoli, Maignan per il Milan. La Gazzetta dello Sport si pone una domanda: “La domanda è una sola: e se si andasse ai rigori? I supplementari non sono previsti dal regolamento. Giovanni Di Lorenzo ha dribblato l’ipotesi con il sorriso («Vogliamo andare in finale nei 90 minuti»), ma Milan e Napoli sanno già quali contromisure adottare nella semifinale di oggi.” Milinkovic-Savic sfida Maignan. Prosegue la Gazzetta dello Sport: “Una arriva dalla Serbia. Porta una barba lunga alla Nicolai Lilin e sui rigori se la cava bene sotto ogni punto di vista. Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, sa sia parare sia segnare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Opta esalta Milinkovic-Savic, cinque rigori parati degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A

Leggi anche: Milinkovic-Savic è diventato un para-rigori col lavoro: prima del boom, su 12 rigori non ne aveva parato uno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.