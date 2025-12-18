In vista di un possibile spareggio ai rigori tra Napoli e Milan, l’attenzione si concentra su Milinkovic-Savic e Maignan. La Gazzetta dello Sport si domanda: cosa potrebbe succedere se la partita si decidesse ai calci di rigore, visto che i supplementari non sono previsti? Un dilemma che accende l’attesa e il dibattito tra tifosi e appassionati.

© Ilnapolista.it - In caso di rigori sarà Milinkovi?-Savi? contro Maignan (Gazzetta)

Milinkovic-Savic per il Napoli, Maignan per il Milan. La Gazzetta dello Sport si pone una domanda: “La domanda è una sola: e se si andasse ai rigori? I supplementari non sono previsti dal regolamento. Giovanni Di Lorenzo ha dribblato l’ipotesi con il sorriso («Vogliamo andare in finale nei 90 minuti»), ma Milan e Napoli sanno già quali contromisure adottare nella semifinale di oggi.” Milinkovic-Savic sfida Maignan. Prosegue la Gazzetta dello Sport: “Una arriva dalla Serbia. Porta una barba lunga alla Nicolai Lilin e sui rigori se la cava bene sotto ogni punto di vista. Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, sa sia parare sia segnare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Opta esalta Milinkovic-Savic, cinque rigori parati degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A

Leggi anche: Milinkovic-Savic è diventato un para-rigori col lavoro: prima del boom, su 12 rigori non ne aveva parato uno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’eroe (quasi) per caso Safonov regala, ai rigori, la Coppa Intercontinentale al Paris. Partita che dimostra la qualità del lavoro di Filipe Luis al Flamengo, sempre in partita. Con giocatori che farebbero bene anche in Europa: ottimi Leo Ortiz e Plata. Solidi Varel x.com

#SupercoppaItaliana: Milan pronto anche ai rigori Il regolamento prevede che, in caso di parità al termine dei 90 minuti, si passi direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari. I rossoneri devono essere pronti a questa eventualità Quale sare - facebook.com facebook