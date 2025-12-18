In casa custodiva i resti mummificati di un cane anziana a processo per maltrattamenti su animali

A luglio dello scorso anno, i vicini di una 78enne in Valmarecchia avevano segnalato la sua scomparsa e preoccupazioni per il cane di casa. La scoperta inquietante: all’interno dell’abitazione, i carabinieri trovarono i resti mummificati di un cane, rivelando un inquietante caso di maltrattamenti sugli animali e un’anziana a processo per abusi.

La macabra scoperta era stata fatta a luglio dello scorso anno quando i vicini di casa di una 78enne, residente in Valmarecchia, avevano dato l'allarme ai carabinieri in quanto non vedevano da diversi giorni l'anziana e, allo stesso tempo, erano preoccupati per la presenza del cagnolino di lei in.

