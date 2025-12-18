In casa custodiva i resti mummificati di un cane anziana a processo per maltrattamenti su animali

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A luglio dello scorso anno, i vicini di una 78enne in Valmarecchia avevano segnalato la sua scomparsa e la presenza di un cane in cattive condizioni. La scoperta dei resti mummificati dell’animale, custoditi in casa, ha portato alla sua denuncia per maltrattamenti sugli animali. Un caso che ha scosso la comunità, sollevando interrogativi sulla cura e il benessere degli animali domestici.

in casa custodiva i resti mummificati di un cane anziana a processo per maltrattamenti su animali

© Riminitoday.it - In casa custodiva i resti mummificati di un cane, anziana a processo per maltrattamenti su animali

La macabra scoperta era stata fatta a luglio dello scorso anno quando i vicini di casa di una 78enne, residente in Valmarecchia, avevano dato l'allarme ai carabinieri in quanto non vedevano da diversi giorni l'anziana e, allo stesso tempo, erano preoccupati per la presenza del cagnolino di lei in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: In casa custodiva i resti mummificati di un cane, anziana a processo per maltrattamenti su animali

Leggi anche: Maltrattamenti animali e processo Aptuit, LNDC si costituisce parte civile

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Rimini, minacciata di morte e violentata: 8 anni al marito.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.