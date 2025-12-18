In Capitanata torna la rassegna di Teatro Civile

In Capitanata torna la rassegna di Teatro Civile, un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione e alla riflessione attraverso le rappresentazioni teatrali. Dal 19 dicembre, l’evento coinvolge studenti delle scuole secondarie di secondo grado dei sei comuni della regione, offrendo un’occasione unica di confronto e crescita culturale. Un progetto che valorizza il territorio e stimola il dialogo sociale attraverso l’arte teatrale.

Prende il via il 19 dicembre la seconda edizione della rassegna di Teatro Civile, un progetto diffuso sul territorio e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dei sei comuni della Capitanata: Cerignola, Foggia, Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Orta Nova e San Severo.

