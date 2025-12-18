In Canal Grande sfila la regata dei Babbi Natale

Il Canal Grande si prepara a vivere un’atmosfera magica con la tradizionale regata dei Babbi Natale, in scena domenica 21 dicembre. Organizzata dall’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia e le associazioni remiere, questa tredicesima edizione unisce sport, tradizione e spirito natalizio, regalando a cittadini e visitatori un suggestivo momento di festa lungo i canali della città.

Ritorna domenica 21 dicembre la regata alla valesana dei Babbi Natale in Canal Grande: organizzata dall'università Ca' Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia e con il coordinamento delle associazioni remiere di voga alla veneta, la gara è arrivata alla tredicesima edizione.

