Un racconto natalizio rivisitato attraverso gli occhi di due improbabili orfanelli, che intrecciano le proprie storie con un grande classico della letteratura. Tra musica dal vivo, teatro e clown, questa narrazione coinvolgente prende vita in un’atmosfera magica, arricchita da momenti di comicità e performance artistiche, regalando un’esperienza unica e suggestiva per grandi e bambini.

© Ilgiorno.it - In biblioteca musica dal vivo teatro e clown

Un grande classico della letteratura legato al Natale riletto e raccontato da due improbabili orfanelli, che intrecciano le loro vicende con quelle della storia principale, in una narrazione teatrale punteggiata da clownerie e interventi musicali. È lo spettacolo per bambini e famiglie dal titolo “ Il famoso Canto di Natale del Signor Charles Dickens raccontato dagli orfanelli del Pio Ospizio di Marshalsea ”, che verrà portato in scena sabato alle 10, e poi di nuovo in replica alle 11.30, negli spazi della biblioteca civica Ettore Pozzoli di Seregno, in piazza monsignor Gandini: protagonisti di questa narrazione teatrale di clownerie e musica dal vivo saranno gli attori Giacomo Anderle e Alessio Kogoj della compagnia trentina I Teatri Soffiati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: "Cartoon toylette" e "Illegalità umana": una serata tra clown, musica e tango al Teatro Manicomics

Leggi anche: "Il sogno di Tartaruga. Una fiaba africana": teatro d'attore, pupazzi animati e musica dal vivo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

In biblioteca musica dal vivo teatro e clown; La Biblioteca del Teatro si apre alla città: al via Open house; “Pasticcio di carne”, teatro e riflessione alla Biblioteca Pallotta; Piazza Armerina, la biblioteca storica si trasforma in palcoscenico: al via la rassegna natalizia tra musica e teatro.

In biblioteca musica dal vivo teatro e clown - Un grande classico della letteratura legato al Natale riletto e raccontato da due improbabili orfanelli, che intrecciano le loro ... msn.com