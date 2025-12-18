Scopri il nuovo corso di laurea in Scienze Motorie, un percorso che unisce formazione di qualità e prospettive di crescita. Un’offerta pensata per sviluppare competenze, valorizzare l’accoglienza e guardare avanti con entusiasmo verso le sfide del domani. Un’opportunità unica per chi desidera fare della passione per il movimento il proprio futuro.

© Ilrestodelcarlino.it - In arrivo anche il corso di laurea in Scienze motorie

L’offerta formativa come motore di sviluppo, l’accoglienza come cifra identitaria e lo sguardo rivolto al futuro. Con la fine dell’anno è tempo di bilanci all’ Università di Macerata, con il saluto di John McCourt alla comunità universitaria riunita ieri nell’Aula Blu del Polo Pantaleoni. Il rettore ha annunciato l’attivazione di tre nuovi corsi di laurea nel 2026 e il varo del nuovo Piano strategico di ateneo, sottolineando il valore delle scelte compiute in un contesto non semplice: "Abbiamo portato avanti progetti ambiziosi, consolidato relazioni istituzionali, soprattutto all’interno dell’ alleanza europea Erua, e avviato nuovi percorsi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: L’Insubria potenzia l’offerta. Corso di laurea in Scienze motorie: "Busto grande centro didattico"

Leggi anche: Università, nuova sede per il corso di laurea in scienze motorie e sportive

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

In arrivo anche il corso di laurea in Scienze motorie; Accademia Militare e Unimore, approvati nuovi percorsi nel Corso di Laurea in Scienze Strategiche; Natale porta nuovi corsi a Unimc: dal 2026 ecco Scienze motorie; Supplenze docenti, aggiornamenti dal 2026: requisiti e titoli di studio.

In arrivo anche il corso di laurea in scienze motorie - L’offerta formativa come motore di sviluppo, l’accoglienza come cifra identitaria e lo sguardo rivolto al futuro. msn.com