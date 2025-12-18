Imprese Vattani | Bracco eccellenza italiana che sta investendo in Giappone

L’Italia si distingue ancora una volta come esempio di eccellenza, con imprese come Vattani e Bracco che investono e innovano all’estero. Durante l’Expo di Osaka, abbiamo mostrato non solo la nostra cultura e tecnologia, ma anche la forza delle collaborazioni internazionali che rafforzano il legame tra Italia e Giappone, aprendo nuove opportunità di crescita e sviluppo.

© Iltempo.it - Imprese, Vattani: "Bracco eccellenza italiana che sta investendo in Giappone" Milano, 18 dic. (Adnkronos) - "L'Italia che abbiamo presentato all'Expo di Osaka era non solo il racconto della nostra cultura e della nostra alta tecnologia, ma soprattutto il racconto della rete di collaborazione che lega Italia e Giappone. Parte di questa rete è il Gruppo Bracco, molto importante per l'Expo ed eccellenza italiana che investe sul Giappone. Bracco è pertanto un simbolo di questo rapporto bilaterale, in cui le scienze della vita hanno un ruolo da protagonista". Lo ha detto Mario Vattani, ambasciatore italiano in Giappone e già commissario generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka, in occasione dell'evento 'Bracco a fianco del sistema Italia all'Expo 2025 Osaka: un ponte di innovazione tra scienza e cultura', organizzato a Milano per celebrare la partecipazione di successo all'esposizione universale appena conclusasi in Giappone. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Nippon Gases, a Caserta l’eccellenza tecnologica del Giappone incontra l’industria italiana Leggi anche: Mostre, Bracco (Fond. Bracco): “Diagnostica per immagini applicata a dipinti per Art from Inside” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Imprese, Vattani: “Bracco eccellenza italiana che sta investendo in Giappone” - (Adnkronos) – “L’Italia che abbiamo presentato all’Expo di Osaka era non solo il racconto della nostra cultura e della nostra alta tecnologia, ma soprattutto il racconto della rete di collaborazione c ... sassarinotizie.com

