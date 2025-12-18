Impianto avicolo di Maiolo al via i controlli Sadegholvaad | Grazie Arpae per l' avvio del monitoraggio

Sono iniziati i controlli sull’impianto avicolo di Maiolo, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto ambientale. Il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha espresso gratitudine verso Arpae e la Regione Emilia-Romagna per aver avviato il monitoraggio, sottolineando l’importanza di un’attenzione costante per tutelare il territorio e la salute pubblica.

