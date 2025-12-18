Impianto avicolo di Maiolo al via i controlli Sadegholvaad | Grazie Arpae per l' avvio del monitoraggio
Sono iniziati i controlli sull’impianto avicolo di Maiolo, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto ambientale. Il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha espresso gratitudine verso Arpae e la Regione Emilia-Romagna per aver avviato il monitoraggio, sottolineando l’importanza di un’attenzione costante per tutelare il territorio e la salute pubblica.
Nuovo impianto avicolo di Maiolo, avviati i controlli da parte di Arpae. Come conferma il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad: “Voglio ringraziare la Regione Emilia-Romagna e Arpae - dichiara il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad - per il monitoraggio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Trecasali, Arpae blocca l'impianto di biometano
Leggi anche: L'eolico non decolla, Sadegholvaad: "Per l'impianto in mare dove sono i soldi? In Valmarecchia stop giusto"
Maiolo, Sadegholvaad: “Impianto Avicolo, bene il monitoraggio preliminare qualità dell’aria di ARPAE” - Romagna e ARPAE – dichiara il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad – per il monitoraggio della ... chiamamicitta.it
Allevamento di 100 galline di razze non convenzionali: Marans, Araucana, Livorno, Ermellinate di Rovigo, Millefiori di Lonigo, Cemani. Galline non spinte geneticamente che preserviamo e valorizziamo attraverso il nostro modello di allevamento avicolo. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.