Impianto avicolo di Maiolo al via i controlli Sadegholvaad | Grazie Arpae per l' avvio del monitoraggio

Sono iniziati i controlli sull’impianto avicolo di Maiolo, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto ambientale. Il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha espresso gratitudine verso Arpae e la Regione Emilia-Romagna per aver avviato il monitoraggio, sottolineando l’importanza di un’attenzione costante per tutelare il territorio e la salute pubblica.

Nuovo impianto avicolo di Maiolo, avviati i controlli da parte di Arpae. Come conferma il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad: “Voglio ringraziare la Regione Emilia-Romagna e Arpae - dichiara il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad - per il monitoraggio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

