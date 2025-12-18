Impianti sportivi metropolitani incarico a titolo gratuito per Antonio Locandro

Antonio Locandro è stato incaricato dalla Città Metropolitana di Messina come esperto a titolo gratuito, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione degli impianti sportivi metropolitani. La sua collaborazione si concentra sulla razionalizzazione e riduzione dei costi, contribuendo a migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle strutture sportive a servizio della comunità. Un impegno gratuito volto a valorizzare il patrimonio sportivo della provincia.

© Messinatoday.it - Impianti sportivi metropolitani, incarico a titolo gratuito per Antonio Locandro Antonio Locandro assume l'incarico di esperto a titolo gratuito della Città Metropolitana di Messina per le attività finalizzate alla razionalizzazione e alla riduzione dei costi connessi alla gestione diretta degli impianti sportivi metropolitani.Il contributo dell'esperto - spiega il sindaco.

Costi impianti sportivi, Antonino Locandro riceve l’incarico dal sindaco Basile - In qualità di esperto si occuperà, a titolo volontario e gratuito, di trovare soluzioni per la razionalizzazione e riduzione dei costi degli impianti nell'area metropolitana The post Costi impianti sp ... msn.com

#Messina: in consiglio comunale focus sugli impianti sportivi, scintille tra Finocchiaro e Calabrò - facebook.com facebook

Consiglio comunale, gli impianti sportivi accendono il dibattito x.com

