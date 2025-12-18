Impallomeni boccia l’eventuale scambio Frattesi-Thuram con l’Inter | Sarebbe sconveniente per la Juventus per questo motivo

Impallomeni esprime il suo scetticismo riguardo all’ipotesi di uno scambio Frattesi-Thuram con l’Inter, evidenziando i rischi e le conseguenze negative per la Juventus. La sua analisi si concentra sulla crescita del centrocampista francese e sull’equilibrio tattico della rosa, che potrebbe risentire di una simile operazione. Un’indicazione chiara di come alcune scelte di mercato possano influenzare anche la strategia complessiva della squadra.

Impallomeni sconsiglia l’affare con l’Inter puntando sulla crescita del centrocampista francese e sulla ridondanza tattica in rosa con McKennie. Le indiscrezioni di calciomercato non accennano a placarsi e l’ipotesi di una clamorosa operazione sull’asse Torino-Milano continua a tenere banco, dividendo opinione pubblica e addetti ai lavori. Al centro del dibattito c’è il possibile incrocio Thuram Frattesi, uno scambio suggestivo che vedrebbe protagonisti il centrocampista fisico della Juventus e l’incursore della Nazionale attualmente in forza all’Inter. Un’idea che, seppur affascinante sulla carta, trova molti scettici tra gli analisti, come emerso chiaramente durante l’approfondimento andato in onda sulle frequenze di TMW Radio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

