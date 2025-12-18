Immobilizza una donna sull'auto e le strappa gli orecchini di diamante dal valore di 100mila euro | il video

Una donna a Milano è stata vittima di un brutale tentativo di rapina: un uomo di 59 anni l'ha immobilizzata sull'auto e le ha strappato orecchini di diamanti dal valore di 100 mila euro. Un episodio che scuote la città e riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle strade.

Una donna è stata rapinata di un paio di orecchini di diamanti da un 59enne a Milano: l'ha immobilizzata sull'auto e poi rapinata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immobilizza una donna sull'auto e le strappa gli orecchini di diamante dal valore di 100mila euro: il video.

