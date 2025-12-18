Immigrazione nuovo tavolo a Bruxelles con l’Italia protagonista Meloni | impegno per soluzioni innovative

Con l’insediamento del governo Meloni, l’Italia assume un ruolo di primo piano nei dibattiti europei sull’immigrazione. A Bruxelles si apre un nuovo tavolo di confronto, dove il tema dei flussi migratori diventa centrale. Meloni sottolinea l’importanza di trovare soluzioni innovative, evidenziando un impegno condiviso per affrontare questa sfida complessa a livello continentale.

Con l’avvento del governo Meloni in Italia, qualcosa di nuovo si è affermato a Bruxelles: il tema dell’immigrazione in generale e della gestione dei flussi migratori in particolare, rappresenta una priorità e parlarne durante i Consigli Europei è ormai diventata una prassi. Così sulla sua pagina social su “X” la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto “A margine del Consiglio europeo, insieme ai Primi Ministri danese, Mette Frederiksen, e olandese, Dick Schoof, abbiamo ospitato una nuova riunione informale tra 15 Stati membri più interessati al tema delle soluzioni innovative in ambito migratorio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

