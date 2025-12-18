Illumina la notte un Natale di comunità a Roccabascerana

A Roccabascerana, il Natale si accende di luci e solidarietà con “Illumina la notte”. La rassegna natalizia, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, il Forum dei Giovani e la cooperativa Marinella, trasforma il paese in un volto di festa e comunità, creando un’atmosfera magica e coinvolgente per grandi e piccini.

Entra nel vivo a Roccabascerana "Illumina la notte", la rassegna natalizia promossa dal Comune di Roccabascerana con il contributo della Pro Loco Roccabascerana, del Forum dei Giovani e della cooperativa Marinella. Un cartellone ricco di appuntamenti diffusi tra il Centro arte e cultura Cassano Caudino, le chiese e gli spazi pubblici del paese, pensato per animare il territorio durante le festività. Ad aprire il programma è stato il Concerto di Natale in programma oggi, alle ore 17, presso il Centro arte e cultura Cassano Caudino, a cura delle classi della scuola primaria di Roccabascerana dell'Istituto Comprensivo "Carlo del Balzo".

