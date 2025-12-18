Illegittima legge Campania che estende i distacchi ai dipendenti delle partecipate

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di una legge regionale campana che estendeva i distacchi anche ai dipendenti delle partecipate pubbliche, equiparando distacchi e comandi. Questa decisione mette fine a una normativa controversa che aveva suscitato molte perplessità, ribadendo il rispetto dei principi costituzionali e delle regole di tutela dei lavoratori pubblici.

La Corte costituzionale ha dichiarato l 'illegittimità costituzionale dell'articolo 46, commi 2 e 4-bis, della legge della Regione Campania numero 15 del 2002, nella parte in cui estende la facoltà di richiedere il comando e il distacco anche ai dipendenti delle società e dei consorzi con partecipazione pubblica non inferiore al 49% ed equipara distacchi e comandi. Nell'accogliere le questioni sollevate dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'anno 2023, la Corte costituzionale ha osservato che la disciplina censurata, " nel consentire i comandi e i distacchi anche a fattispecie escluse dalla normativa statale allora vigente e nell'equiparare due istituti eterogenei, lede la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia 'ordinamento civile'".

