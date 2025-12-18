Il Volo torna a cantare | concerto evento al teatro Greco di Siracusa per il tour mondiale

Il Volo torna a incantare il pubblico con un concerto evento al teatro Greco di Siracusa, aggiungendo un capitolo speciale al loro tour mondiale 2026-2027. Dopo il grande successo del tour europeo, i tre artisti continuano a conquistare i palchi internazionali, portando la loro musica e il loro talento in una cornice unica. Un’occasione imperdibile per i fan di vivere un’esperienza indimenticabile.

Nel pieno del successo del tour europeo attualmente in corso, Il Volo aggiunge due nuovi appuntamenti al calendario del World Tour 2026-2027 prodotto da Friends & Partners. Tra le novità spicca una nuova data italiana: l’11 luglio 2026 il trio si esibirà al teatro Greco di Siracusa, uno dei siti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

