In un mondo travolto da un virus della bontà che maschera un’ombra inquietante, una ribelle si erge come unica speranza di salvezza. La serie «Pluribus», la più vista di sempre su Apple TV, dipinge un’immagine disturbante di felicità contagiosa, sfidando le convenzioni e invitando a riflettere sul fragile confine tra bene e male.

© Laverita.info - Il virus della bontà infetta il mondo. Solo l’ultima «ribelle» può salvarlo

La serie «Pluribus», la più vista di sempre su Apple tv, immagina la Terra contagiata da una felicità inquietante. La protagonista, però, rifiuta di farsi rieducare. L’episodio conclusivo della stagione arriverà il 26 dicembre. Il virus della bontà si è impadronito del Pianeta e solo una donna gli resiste. Riuscirà «la persona più infelice della Terra a salvare il mondo dalla felicità»? È l’interrogativo di Pluribus, la serie ideata e sceneggiata da Vince Gilligan ( Breaking Bad e Better Call Saul ), forse l’autore più geniale del villaggio. La più vista di sempre su Apple tv, è stata rinnovata per una seconda stagione. 🔗 Leggi su Laverita.info

Leggi anche: “Anche l’ultima fortezza è caduta”: avvistate per la prima volta delle zanzare in Islanda, ora resta un solo luogo al mondo incontaminato

Leggi anche: Tulipani d’Autunno (gli unici al mondo), solo per pochi giorni nel parco veronese

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Primo caso umano al mondo di influenza aviaria A(H5N5) negli Usa: paziente deceduto e indagini in corso - Al momento “il tracciamento dei contatti non ha identificato ulteriori casi” e “attualmente non vi sono prove di trasmissione da uomo a uomo” ... ilsole24ore.com

Aviaria, primo caso umano al mondo di virus H5N5. L'Oms: «L'uomo infettato negli Usa è morto» - Lo annuncia l'Oms, descrivendo i passaggi che hanno portato alla conferma dell'infezione in ... msn.com