Il virus della bontà infetta il mondo Solo l’ultima ribelle può salvarlo
In un mondo travolto da un virus della bontà che maschera un’ombra inquietante, una ribelle si erge come unica speranza di salvezza. La serie «Pluribus», la più vista di sempre su Apple TV, dipinge un’immagine disturbante di felicità contagiosa, sfidando le convenzioni e invitando a riflettere sul fragile confine tra bene e male.
La serie «Pluribus», la più vista di sempre su Apple tv, immagina la Terra contagiata da una felicità inquietante. La protagonista, però, rifiuta di farsi rieducare. L’episodio conclusivo della stagione arriverà il 26 dicembre. Il virus della bontà si è impadronito del Pianeta e solo una donna gli resiste. Riuscirà «la persona più infelice della Terra a salvare il mondo dalla felicità»? È l’interrogativo di Pluribus, la serie ideata e sceneggiata da Vince Gilligan ( Breaking Bad e Better Call Saul ), forse l’autore più geniale del villaggio. La più vista di sempre su Apple tv, è stata rinnovata per una seconda stagione. 🔗 Leggi su Laverita.info
