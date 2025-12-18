Il vicedirettore dell’FBI Dan Bongino lascerà il suo incarico

Il vicedirettore dell’FBI, Dan Bongino, ha annunciato la sua intenzione di lasciare l’incarico a gennaio, dopo aver condiviso questa decisione con i colleghi. Sebbene ancora non ci siano comunicazioni ufficiali, la notizia ha già suscitato interesse e speculazioni sul futuro del suo ruolo all’interno dell’agenzia.

Il vicedirettore dell’FBI Dan Bongino ha dichiarato mercoledì che lascerà il suo incarico a gennaio. Secondo fonti vicine a lui, Bongino aveva detto ai colleghi che probabilmente se ne sarebbe andato nel nuovo anno, ma non è stato fatto alcun annuncio ufficiale. Mercoledì pomeriggio, durante un breve incontro sulla pista della Joint Base Andrews, i giornalisti hanno chiesto al presidente Donald Trump del futuro di Bongino e lui ha risposto: “Dan ha fatto un ottimo lavoro. Credo che volesse tornare al suo programma”, riferendosi al podcast che Bongino aveva precedentemente condotto. Bongino, nominato da Trump a febbraio, è stato in precedenza un agente della polizia di New York e un agente dei servizi segreti statunitensi incaricato di proteggere Barack Obama. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

