Il VfL Wolfsburg vorrebbe ingaggiare il difensore del Sunderland Jenson Seelt

Il VfL Wolfsburg punta a rafforzare la propria difesa con un nuovo acquisto. Rumors recenti svelano un interesse per Jenson Seelt del Sunderland, attualmente in prestito in Germania. Questa mossa potrebbe segnare un importante passo per entrambe le società e il calciatore, aprendo nuove prospettive di carriera e rafforzando il reparto difensivo dei biancoverdi.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il difensore del Sunderland Jenson Seelt è attualmente in prestito al club tedesco VFL Wolfsburg. Il 22enne è arrivato al club la scorsa estate e ha fatto abbastanza bene per loro. Secondo quanto riportato da Sky Germany, sembra che il difensore abbia impressionato il club tedesco con le sue prestazioni, e sperano di ingaggiarlo a titolo definitivo. Il Wolfsburg vuole ingaggiare Jenson Seelt. Il Wolfsburg non ha la possibilità di ingaggiare il giocatore in modo permanente alla fine della stagione e ha avviato trattative con il Sunderland per concludere l’accordo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

