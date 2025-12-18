Il vertice Ue sugli asset russi Tusk | Soldi oggi o sangue domani
Oggi a Bruxelles si svolge un vertice europeo cruciale, con la presidente Meloni e Tusk che commenta sull'importanza di agire rapidamente. La discussione si concentra sulla gestione degli asset russi congelati, un tema delicato con implicazioni decisive per il futuro delle sanzioni e delle relazioni internazionali. La giornata potrebbe segnare un punto di svolta nelle strategie europee di risposta alla crisi.
Si tiene oggi a Bruxelles il Consiglio europeo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si tratta di una giornata decisiva sull'uso dei beni congelati alla Russia. Intanto gli Usa sono in pressing sui 27 per fermare la decisione: Fitch avverte l'Euroclear. Mentre il premier britannico Starmer annuncia che Londra darà a Kiev 2,5 miliardi del Chelsea di Abramovich e minaccia un'azione legale contro l'oligarca russo. Meloni invece in Parlamento frena: "Trovare una soluzione sostenibile non è semplice, serve una base giuridica. Qualsiasi strumento deve rispettare le regole dello Stato di diritto il costo sarebbe regalare la vittoria a Mosca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Consiglio Ue sugli asset, Tusk: «Soldi oggi o sangue domani». Orban: «Questione morta» | Gli insulti di Putin: "Leader europei maiali?"
Leggi anche: Asset russi, Orban: “Ungheria non toccherà i soldi di altri, non siamo ladri”
Vertice Ue decisivo sugli asset russi, ma si aprono spiragli per debito in comune; L’UE si è impantanata sugli asset russi congelati. Ma per l’Ucraina il tempo stringe; Un Consiglio europeo chiave per il sostegno all'Ucraina; “Vicini a un accordo in Ue sull’utilizzo degli asset russi congelati”.
Consiglio Ue sugli asset russi, von der Leyen: “Non lasceremo il vertice senza soluzione”. Tusk: “Soldi oggi o sangue domani” - È in corso a Bruxelles il summit dei 27: tra i nodi più spinosi l’uso dei beni di Mosca congelati per finanziare gli aiuti all’Ucraina . msn.com
Vertice Ue decisivo sugli asset russi, ma si aprono spiragli per debito in comune - Le resistenze del Belgio e le perplessità di altri Paesi sull’uso dei beni russi, strumento preferito dalla Commissione per finanziare Kiev, rilanciano l’opzione alternativa. ilsole24ore.com
Il Financial Times: 'La lealtà di Meloni messa alla prova in un vertice Ue cruciale' - "La lealtà di Meloni messa alla prova in un vertice Ue cruciale" è il titolo di un articolo che l'edizione europea del Financial Times dedica "all'enigmatica leader italiana che detiene il voto ... ansa.it
In un intervento al Bundestag, il cancelliere tedesco Friedrich #Merz ha esortato l' #Ue ad aumentare "la pressione su #Putin" alla vigilia del vertice Ue a #Bruxelles che dovrebbe adottare una decisione sull'utilizzo o meno degli asset russi per sostenere #Kiev x.com
In un intervento al Bundestag, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha esortato l'Ue ad aumentare "la pressione su Putin" alla vigilia del vertice Ue a Bruxelles che dovrebbe adottare una decisione sull'utilizzo o meno degli asset russi per sostenere Kiev. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.