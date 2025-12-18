Oggi a Bruxelles si svolge un vertice europeo cruciale, con la presidente Meloni e Tusk che commenta sull'importanza di agire rapidamente. La discussione si concentra sulla gestione degli asset russi congelati, un tema delicato con implicazioni decisive per il futuro delle sanzioni e delle relazioni internazionali. La giornata potrebbe segnare un punto di svolta nelle strategie europee di risposta alla crisi.

© Ilgiornale.it - Il vertice Ue sugli asset russi. Tusk: "Soldi oggi o sangue domani"

Si tiene oggi a Bruxelles il Consiglio europeo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si tratta di una giornata decisiva sull'uso dei beni congelati alla Russia. Intanto gli Usa sono in pressing sui 27 per fermare la decisione: Fitch avverte l'Euroclear. Mentre il premier britannico Starmer annuncia che Londra darà a Kiev 2,5 miliardi del Chelsea di Abramovich e minaccia un'azione legale contro l'oligarca russo. Meloni invece in Parlamento frena: "Trovare una soluzione sostenibile non è semplice, serve una base giuridica. Qualsiasi strumento deve rispettare le regole dello Stato di diritto il costo sarebbe regalare la vittoria a Mosca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Consiglio Ue sugli asset, Tusk: «Soldi oggi o sangue domani». Orban: «Questione morta» | Gli insulti di Putin: "Leader europei maiali?"

Leggi anche: Asset russi, Orban: “Ungheria non toccherà i soldi di altri, non siamo ladri”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vertice Ue decisivo sugli asset russi, ma si aprono spiragli per debito in comune; L’UE si è impantanata sugli asset russi congelati. Ma per l’Ucraina il tempo stringe; Un Consiglio europeo chiave per il sostegno all'Ucraina; “Vicini a un accordo in Ue sull’utilizzo degli asset russi congelati”.

Consiglio Ue sugli asset russi, von der Leyen: “Non lasceremo il vertice senza soluzione”. Tusk: “Soldi oggi o sangue domani” - È in corso a Bruxelles il summit dei 27: tra i nodi più spinosi l’uso dei beni di Mosca congelati per finanziare gli aiuti all’Ucraina . msn.com