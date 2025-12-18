Il Venezuela denuncia il blocco statunitense e continua a esportare petrolio

Il Venezuela insiste sulla propria capacità di esportare petrolio nonostante le sanzioni statunitensi, definendo il blocco navale una minaccia alla sovranità e alla pace. Il governo venezuelano sostiene che le misure non stanno ostacolando le sue attività economiche, sottolineando la determinazione a mantenere l’export di risorse strategiche. Una posizione che evidenzia la resilienza del paese di fronte alle pressioni internazionali e alle sfide geopolitiche.

© Internazionale.it - Il Venezuela denuncia il blocco statunitense e continua a esportare petrolio Il Venezuela ha affermato che il blocco navale imposto dagli Stati Uniti, definito dal presidente Maduro "una minaccia alla sovranità venezuelana, al diritto internazionale e alla pace", non sta influendo sulle sue esportazioni petrolifere.

Trump ordina un blocco delle petroliere in arrivo o in partenza dal Venezuela - Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un “blocco totale” delle petroliere soggette a sanzioni in arrivo o in partenza dal Venezuela, aumentando le pressioni economiche sul regime del p ... internazionale.it

Trump schiera l'armata, blocco navale contro il Venezuela - Caracas parla di pirateria, incassa il sostegno di Russia e Cina e chiede la convocazione del Consiglio ... msn.com

Gli Stati Uniti di Trump rilanciano la pressione su Colombia e Venezuela usando la “lotta al narcotraffico” come leva politica. Petro respinge le accuse con dati ufficiali, denuncia violazioni della sovranità e atti di pirateria USA, mentre Cuba, Venezuela e Cina p - facebook.com facebook

#Comunicado #Venezuela denuncia e condanna con forza il furto sfacciato e l'atto di pirateria internazionale annunciato pubblicamente dal presidente #USA che ha confessato l'assalto a una petroliera nel Mar dei Caraibi. @Cancilleria_ve @yvangil shor x.com

