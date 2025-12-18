Il Venezuela denuncia il blocco statunitense e continua a esportare petrolio

Il Venezuela insiste sulla propria capacità di esportare petrolio nonostante le sanzioni statunitensi, definendo il blocco navale una minaccia alla sovranità e alla pace. Il governo venezuelano sostiene che le misure non stanno ostacolando le sue attività economiche, sottolineando la determinazione a mantenere l’export di risorse strategiche. Una posizione che evidenzia la resilienza del paese di fronte alle pressioni internazionali e alle sfide geopolitiche.

Il Venezuela ha affermato che il blocco navale imposto dagli Stati Uniti, definito dal presidente Maduro “una minaccia alla sovranità venezuelana, al diritto internazionale e alla pace”, non sta influendo sulle sue esportazioni petrolifere. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

