Il veglione per tutti | tavolata a Monticelli

Il veglione di Monticelli si prepara ad accogliere tutti con calore e allegria. Un evento speciale che unisce comunità e solidarietà, offrendo un'occasione di condivisione e festa per chi desidera trascorrere momenti di gioia insieme. Un'iniziativa pensata per avvicinare le persone, superare le differenze e celebrare le festività con spirito di unità e amicizia.

Le festività si avvicinano e ancora una volta diocesi e comune hanno deciso di unire le forze per consentire anche a chi è meno fortunato di poter condividere qualche momento di gioia. Ieri mattina sono state presentate le rinnovate iniziative con il Natale e il Capodanno di tutti. Parliamo di un’idea nata 18 anni fa e ideata come un momento di festa conviviale aperta a tutti, soprattutto a chi vive in situazioni di fragilità, senza distinzioni di alcun genere. "Il senso del Natale richiama alla solidarietà e alla vicinanza concreta tra le persone, rendendo il Capodanno parte integrante di questo messaggio", le parole espresse dal vescovo Gianpiero Palmieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

