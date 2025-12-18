Il Tribunale di Perugia ha recentemente riorganizzato la propria struttura, assegnando nuovi incarichi giudiziari a seguito di un concorso interno. Questa fase di riorganizzazione mira a ottimizzare l’efficienza e rafforzare il funzionamento degli uffici, garantendo un servizio più efficace alla collettività. Le nuove assegnazioni rappresentano un passo importante nel processo di rafforzamento della giustizia locale e nel miglioramento delle attività giudiziarie.

© Perugiatoday.it - Il Tribunale di Perugia riorganizza gli uffici: ecco i nuovi incarichi dopo il concorso

Assegnati i nuovi ruoli giudiziari presso il Tribunale di Perugia dopo un concorso interno per definire le posizioni vacanti.La presidente (facente funzione) Teresa Giardino ha reso noto l’esito del concorso interno indetto per la copertura di alcuni posti vacanti, in seguito al trasferimento di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Camera penale di Terni, ecco il nuovo direttivo: i nomi e gli incarichi

Leggi anche: Il Comune di Coriano si riprende un gioiello di famiglia, nuovi spazi per gli uffici comunali

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Perugia, ruba cellulari e portafogli ai giudici del tribunale quando escono dagli uffici - È in corso a Perugia il processo a un uomo accusato di aver rubato cellulari e portafogli a giudici e impiegati del tribunale civile di Roma. ilmessaggero.it

Perugia, tribunale fuori uso per ore. Ecco cosa è successo in via XIV Settembre - Perché se entri in un tribunale dove non si accende nemmeno una luce, il metal detector è ... ilmessaggero.it

Perugia, Palamara e Fava assolti dall'accusa di rivelazione di segreto - Assolti per non aver commesso il fatto dal tribunale di Perugia l'ex consigliere del Csm Luca Palamara e l'ex magistrato romano, Stefano Rocco Fava, accusati di rivelazione e utilizzazione di segreto ... iltempo.it

Nel corso dell’udienza, il GIP del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria - facebook.com facebook