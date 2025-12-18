Il tombino più bello di Roma? È a forma di rosa e pochi lo notano

Tra le meraviglie di Roma si cela un dettaglio sorprendente: il tombino a forma di rosa, quasi invisibile eppure affascinante. Questa città, ricca di storia e charme, nasconde gemme nascoste anche sotto i nostri stessi passi. Un piccolo segreto che rende ancora più magico il fascino di Roma, invitandoci a scoprire la bellezza nei dettagli più nascosti.

A Roma c’è tanto da vedere e la bellezza della città è praticamente ovunque, a ogni angolo. Spesso, però, i dettagli più sorprendenti sono nascosti, a volte sotto i nostri piedi. Ed è così che tra piazze monumentali e palazzi maestosi, c’è un elemento urbano così piccolo e quasi invisibile che in tanti non lo notano neppure. Stiamo parlando di un tombino, il più bello di Roma, decorato in maniera sublime e nascosto nel centro della città. Ma dove si trova? Il tombino più bello di Roma è nascosto nel cuore della Capitale: dove si trova. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stiamo parlando di un tombino a forma di rosa che si trova all’interno del Palazzo della Cancelleria, a pochi passi da Campo de’ Fiori. 🔗 Leggi su Funweek.it

