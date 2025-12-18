Il teatro Pirandello abbraccia Gian Campione memorial sold out tra musica e memoria
Il teatro Pirandello si è riempito di emozioni e ricordi per il memorial dedicato a Gian Campione, figura amatissima della cultura siciliana. Un omaggio che ha celebrato la sua musica e il suo intenso legame con l’isola, confermando il suo ruolo di ambasciatore della canzone siciliana nel mondo. Un evento sold out che ha unito pubblico e arte in un tributo indimenticabile.
